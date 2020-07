Intervento di pulizia e igienizzazione nel quartiere Tamburi

Prosegue il potenziamento delle attività di pulizia in tutti i quartieri cittadini. Negli ultimi due giorni gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” hanno effettuato un corposo intervento di lavaggio e igienizzazione nel quartiere Tamburi.

Le operazioni sono partite giovedì da piazza Gesù Divin lavoratore. L’intera area prospiciente l’omonima chiesa è stata interessata dall’intervento, che si è spinto anche nelle traverse limitrofe. Gli operatori hanno poi effettuato il lavaggio di piazza Masaccio, particolarmente frequentata nelle ore serali e, purtroppo, a volte destinataria di atti di inciviltà.

Questa mattina, invece, gli operatori hanno ripulito piazza Russo, davanti alla chiesa di San Francesco de Geronimo, vero e proprio centro fisico del quartiere, spostandosi poi in via Masaccio, nei pressi dell’ex circoscrizione, e in via De Amicis per un intervento mirato nei giardini Cassone.

«Torneremo ancora nel quartiere – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – per testimoniare la particolare attenzione che poniamo nel decoro di questa zona della città dove, è bene ricordarlo, l’avvio della raccolta differenziata aveva dato segnali molto incoraggianti. Ci auguriamo che gli ottimi risultati raggiunti siano confermati dalla popolazione di Tamburi, così come l’attenzione che la maggior parte di loro pone nella tutela dei luoghi comuni».

