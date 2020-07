“Terra e Sangue”, rievocazione storica della Pro Loco di Crispiano

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo del Governo di Taranto, con la partecipazione del Presidente della Provincia Giovanni Gugliotti, della Consigliera provinciale Sabrina Pontrelli, del Sindaco di Crispiano Luca Lopomo, del Presidente del GAL Magna Grecia Lucia Cavallo, la Pro Loco di Crispiano, tramite il Presidente Luciano Paciulli ha illustrato le novità di questa seconda edizione, che coinvolgerà in un maestoso lavoro teatrale 55 figuranti (tra cui alcuni presenti alla conferenza) ed andrà in scena dal 6 al 9 agosto prossimi, nella Masseria Fogliano di Crispiano, sulla strada provinciale per Montemesola.

Correlati

Commenta l'articolo: