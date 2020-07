Taranto: ecco la mascotte del MArTA

Eccola, è lei: Martino, la mascotte del MArTA! La scelta non è stata semplice: tra i dieci finalisti la commissione – presieduta dalla Direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti – ha valutato criteri di fattibilità, creatività, attinenza, esecuzione e versatilità e il lavoro realizzato da Yuri, tarantino di 12 anni, ha incontrato il maggior numero di consensi, anche su Facebook.

“L’idea del concorso per la creazione della mascotte del MArTA, rivolto a tutti i ragazzi fino a 18 anni, da lanciare sotto forma di contest, è nata proprio durante il lockdown, un momento complesso per tutti noi e soprattutto per i ragazzi. Abbiamo voluto – dichiara la Direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenticreare un dialogo ancora più empatico con i ragazzi chiedendo loro di creare la mascotte del museo. Siamo stati piacevolmente inondati dai capolavori di tantissimi giovani artisti, in maggioranza del territorio.

I giovani sono il fulcro della “comunità di eredità” e del futuro del nostro patrimonio culturale; dopo il periodo difficile del lockdown, la mascotte è simbolo importante di rinascita e di ricostruzione”. I ragazzi sono stati invitati alla sfida più artistica che ci sia: diventare i disegnatori della mascotte ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Dopo la pubblicazione on-line del regolamento del concorso sui canali del Museo Archeologico Nazionale di Taranto il 22 aprile 2020, sono pervenute via e-mail, secondo la procedura prevista, 282 opere.

Di queste opere la commissione ne ha selezionate 10, sulla base del punteggio maggiore ottenuto, che sono state ammesse alla seconda fase che si è conclusa con la vittoria della mascotte di Yuri. A Yuri sarà consegnato il diploma speciale accanto al cratere da cui il suo disegno ha tratto ispirazione. Numerosi sono stati i bambini e i ragazzi che hanno preso parte al contest: dietro ogni disegno ci sono storie bellissime che hanno emozionato tutti. Per questo il MArTA vuole valorizzare i lavori dei ragazzi, non soltanto in modalità virtuale: infatti, al museo a breve saranno esposti tutti i disegni realizzati.

