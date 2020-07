Spiagge sicure 2020, il prefetto incontra i sindaci

Il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, questa mattina, in Prefettura, ha sottoscritto con i Sindaci di Ginosa, Leporano e Pulsano un Protocollo d’intesa che prevede l’erogazione di un contributo, da parte del Ministero dell’Interno, ammontante a 32.ooo euro per ciascuno dei Comuni, destinato al potenziamento del monitoraggio e del controllo dei rispettivi litorali, che accolgono un significativo numero di turisti.

In tale contesto, il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’accordo che consentirà, nella stagione estiva in corso, l’assunzione di iniziative di prevenzione e contrasto dell’illegalità e, in particolare quest’anno, il rafforzamento delle misure di contrasto per il rischio da Covid 19 .

Analogo accordo è stato sottoscritto con firma digitale con la Commissione Straordinaria di Manduria.

1 4 Comuni beneficiari potranno indirizzare le risorse all’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale, alla retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario di detto personale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative.

Correlati

Commenta l'articolo: