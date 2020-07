Polizia Locale, attività di controllo del territorio e di contrasto all’abusivismo

La Polizia Locale, sezione annonaria coordinata dal commissario Benefico, ha fermato e sanzionato diversi venditori abusivi di piante e fiori in via Sorcinelli e viale Magna Grecia. In corso Italia, invece, sono stati fermati e sanzionati alcuni commercianti ambulanti di frutta, privi di autorizzazione, con il contestuale sequestro di 400 kg di angurie, 35 kg di meloni e 40 kg tra limoni e pomodori, merce poi distrutta secondo le indicazioni normative.

Questo tipo di interventi a tutela dei commercianti regolari e dei consumatori, caposaldo dell’amministrazione Melucci, continuerà nei prossimi giorni anche in azione congiunta con altre forze dell’ordine, interessando le varie zone della città.

