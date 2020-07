Mobilità sostenibile, studio sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro

Incontro in presenza e in teleconferenza, ieri nella sede del Comando della Polizia Locale, per la definizione del reticolo prioritario della mobilità sostenibile nella città di Taranto. L’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci è la prima in Italia a essersi voluta dotare di uno studio per definire quali percorsi ciclabili siano effettivamente utili alla mobilità dei cittadini. Sono stati contattati quasi 70 attrattori tra scuole, aziende, sedi istituzionali, anche delle forze dell’ordine e delle forze armate, per comprendere i percorsi casa-scuola e casa-lavoro di studenti e dipendenti.

Gli esiti di questa analisi verranno a breve presentati più nel dettaglio, insieme alle proposte di percorsi ciclabili realizzabili o con infrastrutturazione delle strade coinvolte, o con l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto delle nuove linee guida che il ministero sta per emanare, atte a modificare alcune norme del Codice della Strada.

La realizzazione di quanto lo studio ha evidenziato e il Piano Strade, fortemente voluti dal sindaco Melucci, mettono l’amministrazione nelle condizioni di poter iniziare a breve i lavori di ampliamento del numero di piste ciclabili cittadine per raggiungere l’obiettivo di una reale mobilità sostenibile nella nostra città, facilitando le percorrenze e stimolando l’utilizzo di bici a pedalata assistita e non, nonché di monopattini elettrici e di tutti quei mezzi leggeri che saranno autorizzati dal ministero.

