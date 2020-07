Leonardo Giangrande nel Consiglio Nazionale di Confcommercio

Importante riconoscimento per la rappresentanza del Terziario della provincia di Taranto, che entra nel Consiglio nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia che, nella giornata di ieri, ha rinnovato i propri organi dirigenti.

L’assemblea di Confcommecio, in rappresentanza delle oltre 700 mila imprese associate, ha confermato Carlo Sangalli alla guida della Confederazione, eleggendolo all’unanimità. Ed è stato proprio il numero uno di Confcommercio a volere che nella nuova consiliatura fosse presente, in rappresentanza delle organizzazioni territoriali e provinciali, il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande.

“Ringrazio i colleghi delle varie regioni che – commenta Leonardo Giangrande- mi hanno eletto, ed in particolare il presidente Sangalli che, chiamandomi accanto a se per la seconda volta, conferma l’attenzione che la Confederazione ha rivolto in questi anni al nostro territorio e più in generale al ‘Sistema Taranto’ ed alla Confcommercio jonica.

Sul piano personale non posso che essere gratificato da questa nomina che peraltro è un’ulteriore conferma delle parole di stima che il presidente Sangalli ha voluto rivolgermi nei giorni scorsi attraverso una lettera, nella quale esprime apprezzamento per il lavoro da me svolto in questi anni per il sistema e per il territorio, invitandomi a continuare nel mio impegno.

Onorato dunque di essere parte attiva della Confcommercio nella sfida del prossimo quinquennio, una nuova ed impegnativa stagione per la rappresentanza di impresa. Il ruolo dei corpi intermedi, determinante nelle importanti riforme del Paese, ci vedrà in prima linea nel processo di rinnovamento che deve mettere in stretta connessione città, territori, terziario. Dovremo lavorare per favorire la trasformazione digitale, per dare più qualità alla formazione, per puntare ad una crescita economica e produttiva sostenibile. Una sfida per il nostro sistema, ma anche e soprattutto per il nostro territorio che si prepara ad un importante processo di transizione economica e sociale.”

Correlati

Commenta l'articolo: