Confcommercio su saldi estivi e vendite promozionali

Anche in Puglia l’inizio del periodo dei saldi estivi è stato posticipato a sabato 1 agosto 2020. Tale data è in linea con le decisioni assunte dalla Conferenza Stato regioni nella seduta dello scorso 7 maggio.

Sono vietate le vendite promozionali nei quindici giorni precedenti l’inizio dei saldi, come previsto dal regolamento regionale n. 10/2016 “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. Pertanto, a partire dal 17 luglio le vendite promozionali sono sospese.

Confcommercio ricorda che l’esercizio commerciale che intende effettuare vendite di fine stagione o a saldo deve comunicare almeno 5 giorni prima allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

i prodotti oggetto della vendita;

la sede dell’esercizio commerciale;

le modalità di separazione fra i prodotti offerti in vendita di fine stagione e gli altri a prezzo normale.

