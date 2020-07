ArcelorMittal, Usb: “Mezzi affollati e Dpi mancanti, nessun effetto dopo ispezione Spesal”

Nota del Coordinamento provinciale Usb Taranto. “Nulla è cambiato nello stabilimento siderurgico nonostante l’ispezione dello Spesal della scorsa settimana, ispezione che ha fatto seguito alla segnalazione dell’Unione Sindacale di base circa il trasporto del personale eseguito nell’inosservanza dei criteri necessari a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Senza alcuna comunicazione dall’azienda ai sindacati, la capienza degli autobus, fissata su 25 unità per contenere il rischio di contagio Covid-19, torna a 60; inoltre i servizi igienici e gli spogliatoi continuano a non essere funzionanti, così come continuano a mancare le tute ed i Dispositivi di Protezione Individuale.

Da qui l’esigenza per l’Usb di richiamare ancora una volta l’attenzione dell’azienda su un tema fondamentale come quello della sicurezza sul luogo di lavoro.”

