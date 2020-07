Ambiente e qualità della vita nella borgata di San Vito, sopralluogo assessore Adamo

L’assessore all’Ambiente, Legalità e Qualità della Vita Annalisa Adamo ha trascorso il pomeriggio di ieri a Capo San Vito con la Pro Loco, i “Rematori Taranto Magna Grecia” e l’associazione di mutuo soccorso “San Michele Arcangelo”, per continuare a discutere della comunità, vedere l’ambiente con chi ci vive ogni giorno, incontrare la squadra femminile dei “Rematori Taranto Magna Grecia”.

Il capitano Luciano Boscaino e la squadra femminile hanno voluto portare l’assessore lungo il tratto dall’arenile di spiaggia San Michele fino a viale del Tramonto e agli stabilimenti di Mare Chiaro. Le vogatrici, quasi tutte mamme impegnate per tre giorni alla settimana negli allenamenti, hanno effettuato la seduta di ieri con l’assessore, avendo la possibilità di fare domande sulle azioni compiute dall’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci per migliorare la qualità della vita e per l’ambiente. Si è parlato di differenziata, controlli e verde pubblico.

L’assessore, con la Pro Loco guidata da Ylenia Gallo e Alessandro Dipino, ha proseguito il sopralluogo in contrada Tre Fontane.

