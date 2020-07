Polizia Locale, controlli ai mezzi abbandonati

La Polizia Locale sta procedendo su tutto il territorio cittadino con il sequestro di autoveicoli e motocicli abbandonati.

«Si tratta – fa sapere l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – di veicoli non più funzionanti e lasciati parcheggiati anche per anni in strada, anche se non sono rari quelli abbandonati nei parcheggi. Veicoli che vengono lasciati lì, generalmente anche privi di copertura assicurativa, anziché essere portati in un centro di raccolta specializzato per la rottamazione. Questa è una forma di degrado, in quanto un veicolo così abbandonato diventa oggetto di saccheggi di ogni tipo».

Attualmente sono in corso procedimenti sanzionatori per quasi venti mezzi.

