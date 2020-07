On line il nuovo sito di “Kyma Mobilità – Amat”

È online il nuovo sito di “Kyma Mobilità – Amat” www.amat.taranto.it, con una veste grafica rinnovata e tante informazioni facilmente accessibili da tutti.

Sono moltissime, infatti, le novità per rendere ancora più facile utilizzare il trasporto pubblico degli autobus di “Kyma Mobilità – Amat”, la sosta nelle strisce blu e il servizio di idrovie con le motonavi “Adria” e “Clodia”.

Del sito, visualizzabile sui computer e sui cellulari, è disponibile anche una versione “accessibile”, certificata in base ai requisiti della legge Stanca, per i cittadini ipovedenti che utilizzano particolari browser.

È stata sviluppata, inoltre, la possibilità di scaricare facilmente e stampare tabelle e orari, particolarmente apprezzata dagli anziani che preferiscono il supporto cartaceo. In home page c’è, in grande evidenza, un riquadro per comunicare in tempo reale all’utenza notizie urgenti, come soppressione di corse o traffico congestionato.

Particolarmente utile è una nuova funzione che consente di inserire l’indirizzo (via e numero civico) da cui si intende partire e quello dove si vuole andare, nonché il giorno e l’orario: il sito proporrà una serie di percorsi indicando l’autobus da utilizzare, gli orari e la fermata più vicina, nonché il numero delle fermate intermedie.

Ampia la possibilità per accedere a servizi ed effettuare pagamenti online comodamente da casa, un programma già iniziato da “Kyma Mobilità – Amat” per l’emergenza Covid-19 che oggi viene ulteriormente potenziato sul nuovo sito.

Per chi preferisce invece effettuare il pagamento di persona, sul sito c’è la possibilità di prenotare un appuntamento all’ufficio vendite di via D’Aquino, evitando così la fila, nonché l’elenco delle rivendite autorizzate “Kyma Mobilità – Amat” per trovare quella più vicina a casa.

Sul sito è anche possibile prenotare il biglietto per il servizio di idrovie di “Kyma Mobilità – Amat”, sia per recarsi durante la giornata (biglietto € 11.40) sull’isola di San Pietro presso lo stabilimento balneare della Marina Militare, sia per l’escursione turistica serale (biglietto € 9) che, per circa un’ora e mezza, permette di ammirare le bellezze di Taranto, navigando nel Mar Piccolo e nel Mar Grande, nella suggestiva atmosfera del tramonto.

