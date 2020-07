Il sindaco Melucci a Roma per una serie di visite istituzionali

Importanti incontri istituzionali del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nella capitale dopo i mesi di lockdown, per fare il punto presso le strutture tecniche dei dicasteri interessati sui bandi per le infrastrutture, sui piani per l’impiantistica sportiva e sulle prime azioni per la realizzazione del progetto di smart city.

Nei prossimi giorni anche una delegazione degli uffici tecnici del Comune di Taranto avrà modo di definire a Roma le pratiche impostate dal primo cittadino ionico in questa due giorni.

Tra le visite condotte anche quella periodica al Presidente del CONI Giovanni Malagò, al quale il capo dell’Amministrazione comunale ha illustrato i progressi formali del Comitato Mediterraneo, varato per gestire le diverse fasi dell’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026.

