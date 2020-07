Igienizzazione del mercato di Talsano

Proseguendo con il potenziamento delle attività di pulizia dei quartieri, così come disposto dal sindaco Rinaldo Melucci, gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” hanno effettuato questa mattina l’igienizzazione dell’area mercatale di Talsano.

«L’attenzione per tutti i quartieri cittadini è massima – ha spiegato il primo cittadino –, abbiamo dato precise indicazioni alla società partecipata affinché vengano potenziati tutti i servizi di pulizia. Ci auguriamo che i cittadini, e in questo caso specifico gli operatori commerciali, sappiano preservare i luoghi che utilizzano e frequentano per le loro attività».