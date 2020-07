De Bellis: “Turismo al tempo del Covid, è ora di trovare la cura”

Nota di Annamaria De Bellis, candidata M5S Puglia.

“La stagione estiva è iniziata con tutte le difficoltà del momento, una crisi sanitaria non ancora superata, e la conseguente crisi economica in piena emergenza. Il Governo ha messo in campo tutte le forze necessarie e disponibili per alleviare i disagi dei cittadini, ma il punto resta sempre la capillarità, e questo è il compito degli Enti locali. Castellaneta ha enormi potenzialità, con un patrimonio culturale enogastronomico e naturalistico da far conoscere, e bisogna puntare sulla destagionalizzazione del turismo.

L’accoglienza, per essere volano di sviluppo del territorio, deve mettere in campo tutti i suoi attrattori: turismo esperienziale, turismo sportivo, la valorizzazione dei nostri piccoli borghi e della nostra terra delle gravine, una delle aree naturalistiche più importanti di Europa. Abbiamo invece un serio problema di infrastrutture, di promozione, di accoglienza anche a livello regionale. Per favorire il turismo nel nostro territorio è evidente che occorre l’ossatura portante, le infrastrutture materiali ed immateriali, come quelle che mettono in rete l’offerta ed elaborano la domanda.

L’infopoint non può essere, come accade ora, un posto passivo dove ricevere persone e telefonate, ma deve essere un servizio in grado di promuovere la nostra offerta turistica, orientare la domanda e monitorare i flussi e il livello di soddisfazione. La formazione dovrebbe inoltre essere estesa a tutti gli operatori, dal vigile urbano all’albergatore fino al semplice cittadino. La raccolta dati del turismo di Pugliapromozione non può essere un punto di arrivo ma di partenza, per funzionare deve essere più capillare: i territori non devono essere lasciati soli ma aiutati ad implementare progetti ed iniziative, specifici per territori omogenei.

Un altro aspetto su cui soffermarsi è la promozione. In questo momento così difficile il governo ha messo in campo il cosiddetto “bonus vacanze”: 500€ di sconto a famiglia, 150€ a persona, con ISEE fino a 40mila€.

Esiste un sito istituzionale per il turismo che promuova le strutture del territorio che aderiscono all’iniziativa? Altre Regioni, altri distretti territoriali hanno fatto la loro fortuna in questo modo: rendendosi visibili e con una comunicazione istituzionale chiara.

È necessario attrarre i turisti promettendo (e soprattutto mantenendo) una esperienza unica: loro saranno i nostri ambasciatori per farci conoscere nel mondo.”

Note biografiche:

“Sono candidata M5S al consiglio regionale per la circoscrizione di Taranto. Nata a Castellaneta, architetto, sono attiva nel M5S dal 2013.

Mi sono laureata a Firenze, dove ho vissuto fino al 2000, poi sono tornata a Castellaneta dove risiedo tuttora. Tra il 2000 ad oggi ho vissuto per diversi anni anche a Forlì dove mi sono formata politicamente e dove sono stata candidata nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati, arrivando seconda di stretta misura (-76 voti) sul candidato del Pd (ora Italia Viva).

Sostengo Antonella Laricchia con orgoglio femminile, perché vedo in lei il risultato della tanta fatica che le donne della mia generazione hanno fatto per affermarsi in politica così come nel lavoro.

Sono convinta che il mio territorio abbia bisogno più che mai di una visione di ampio respiro dal momento che troppa trascuratezza ne ha impedito lo sviluppo. I nostri giovani che vanno via per non tornare rappresentano il futuro che non c’è più, ma di questo scriverò nel prossimo comunicato.”

