Recovery fund, Turco: “Il governo è al lavoro da settimane”

“L’Italia saprà farsi trovare pronta per cogliere le opportunità che il Recovery Fund offrirà. Sarà un’occasione unica che servirà al Paese per essere più competitivo e dinamico. La Presidenza del Consiglio, con i diversi Ministri, sono al lavoro da alcune settimane sulla redazione dei relativi piani operativi. Importante sarà anche il contributo che giungerà dalle parti sociali che hanno partecipato agli Stati Generali”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Dopo aver affrontato l’emergenza sanitaria e messo in sicurezza il Paese sul piano economico e sociale – spiega l’esponente di Governo – sarà fondamentale intercettare le risorse che l’Europa metterà a disposizione. Nella selezione delle proposte bisognerà introdurre una metodologia di valutazione basata sull’analisi preventiva dei costi-benefici, necessaria per selezionare quei progetti a forte moltiplicatore imprenditoriale e occupazionale. L’obiettivo è superare l’attuale crisi economica creando un Paese digitalizzato, dotato di un rinnovato capitale umano, moderno sul piano delle infrastrutture materiali e immateriali, oltre che più sostenibile, soprattutto sul piano ambientale e sociale. Il lavoro non è semplice, ma il Governo darà un’altra prova di maturità, modificando i diversi paradigmi economici”.

Correlati

Commenta l'articolo: