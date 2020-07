Polisviluppo: tour Guidati al calar del sole. “TARAS” tra Mari e Tramonti

Con suggestive escursioni urbane al calar del Sole, tra racconto, mito e archeologia, tornano le visite guidate della Soc. Coop. Polisviluppo Servizi Archeologici. L’estate 2020, dopo il periodo di lockdown, riapre Sabato 18 Luglio la sua stagione turistica alla scoperta della Taranto antica che non ti aspetti. Affascinanti e suggestivi itinerari nella Città dei Due Mari, raccontati da archeologi e guide turistiche abilitate, in cui la visita diviene il mezzo per passeggiare tra scorci meravigliosi, ammirando le pietre che trasudano storia ed esplorando angoli nascosti della città. Un viaggio immersi nel bagliore del Sole calante sui due mari che bagnano la città, tra reperti archeologici, monumenti, antiche tradizioni e racconti della mitologia greca, che parlano di Dei e Titani nati dall’unione degli elementi della natura. Percorsi originali, che rendono la visita guidata una vera e propria escursione urbana della Taranto nascosta.

Si parte Sabato 18 Luglio, primo appuntamento con “L’Isola e i suoi Mari” nel Centro Storico di Taranto. “Circumnavigare” via terra il Borgo Antico, da oriente ad occidente, dall’ingresso dell’antica Acropoli greca fino all’estremità della colmata bizantina, con il mare a fare da scenario durante l’escursione. Cercando i segni delle antiche mura che cingevano la città, dalla ringhiera sul Mar Grande alla marina sul Mar Piccolo, tra torrioni scomparsi e misteriosi racconti di epoche passate, tra miti del mare degli antichi greci e leggende medievali. Un viaggio “intorno” all’Isola, nel senso letterale del termine, una “circumnavigazione” via terra per leggere come è cambiata l’antica Città dei Due Mari nel corso dei Millenni.

In collaborazione con Info Point di Taranto (Pro Loco) ogni partecipante sarà omaggiato di un souvenir della città di Taranto.

Gli itinerari guidati possono realizzarsi su prenotazione in qualunque giornata della settimana, concordando data e costi al numero di riferimento 340.7641759.

TRA LE PRINCIPALI TAPPE:

Tempio Dorico – Bastione Marrese – Ponte di Pietra – il Mar Piccolo e le Sirene – Chiesa San Giuseppe e i Pittaggi Medievali – Colonna Bizantina – Statua Lisea – Mura Greche – Mura Bizantine

PARTENZA: presso Infopoint Galleria Comunale Castello Aragonese (presso il Ponte Girevole)

DATA E ORARIO DI PARTENZA: Sabato 18 Luglio, ore 19:00

COSTO: euro 6,00 a persona

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 340.7641759

Le prenotazioni devono avvenire entro le ore 13:00 del giorno stesso di realizzazione della visita; Il tour verrà realizzato al raggiungimento di una quota minima di 10 partecipanti e per gruppi di max 25 persone nel rispetto delle norme anti Covid. Partecipanti muniti di mascherine.

Correlati

Commenta l'articolo: