Massafra: attivo da domani il Day Service di Oculistica

Continua il potenziamento delle strutture territoriali nella Asl Taranto: da domani, presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Massafra, sarà attivo il day service di Oculistica.

In spazi rinnovati e adeguati, i pazienti potranno usufruire delle prestazioni oculistiche: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00, sarà possibile effettuare non solo visite ed esami diagnostici ma anche prestazioni parachirurgiche con l’utilizzo dei macchinari Laser. Saranno effettuati anche gli interventi che non necessitano di ricovero del paziente, come ad esempio gli interventi sul cristallino, per glaucoma, sulle palpebre o la congiuntiva o ancora sulla cornea e sulla sclera. Per garantire un servizio completo, sarà attivo anche il Pronto Soccorso oculistico per la gestione di eventuali urgenze.

I PTA rappresentano la “porta di accesso” del cittadino ai servizi territoriali di assistenza: sono le strutture attraverso le quali vengono fornite le risposte alle esigenze di salute dei cittadini, per una sanità non più centrata sull’assistenza ospedaliera ma sull’integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari territoriali. L’obiettivo è quello di fornire una risposta ai bisogni di salute della popolazione aggregando e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale, secondo livelli di complessità variabili, in modo da garantire tempestività della diagnosi, appropriatezza e sicurezza delle cure in un’ottica di razionalizzazione dei percorsi. In questo modo, si vuole rispondere in maniera più efficiente e funzionale ai complessi bisogni dell’utenza, date anche le caratteristiche socio demografiche della popolazione del territorio che vede, rispetto al passato, una maggiore percentuale di persone anziane o affette da malattie croniche.

Correlati

Commenta l'articolo: