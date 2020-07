Il Borgo e la litoranea percorsi dalla Polizia Locale in bici

In coerenza con il progetto dell’amministrazione Melucci di sviluppo della mobilità sostenibile e per essere sempre più vicini ai cittadini, gli operatori di Polizia Locale percorreranno le strade della città e quelle delle zone di vacanza più frequentate a bordo di bici a pedalata assistita.

Le pattuglie sono formate da due operatori della Polizia Locale che a turno monitoreranno il territorio.

Gli operatori di Polizia in bicicletta offrono un ulteriore strumento, che va ad integrarsi con gli altri attuati, per la sicurezza dei cittadini. Gli operatori in bicicletta hanno una grande potenzialità sul controllo della città con una possibilità maggiore e più repentina di azione in caso di intervento.

