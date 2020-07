Al MArTa la presentazione del Circuito del Contemporaneo in Puglia

Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, mercoledì 15 luglio alle ore 11.00, sarà presentato alla stampa il Circuito del Contemporaneo in Puglia, progetto che si pone l’obiettivo di costituire stabilmente una rete policentrica d’eccellenza regionale per la produzione e fruizione di arte contemporanea (arti visive, performative, identitarie).

Introdotti dal direttore del MArTA, Eva Degl’Innocenti e dall’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, illustreranno la mission del progetto e le prime iniziative in programma il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, Sante Levante, il direttore artistico e autore del Circuito, lo storico dell’arte e curatore, Giusy Caroppo. Saranno il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore alla cultura e vice sindaco Fabiano Marti, che porteranno i saluti della Città di Taranto, insieme a Cosimo Damiano Cannito, sindaco del Comune di Barletta che ospita e cofinanzia le mostre “Inhuman” e “Heimat”. Sarà presente il sound artist Piero Mottola, autore del progetto “Taranto Voices”.

Dopo il lockdown, dovuto alla pandemia del COVID-19, gli organizzatori hanno ripreso le attività mettendo in campo l’organizzazione di due iniziative di diversa natura.

In collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il progetto partecipato TARANTO VOICES del sound artist Piero Mottola (Caserta,1967, vive e lavora a Roma) che, per l’occasione, lancerà una call aperta alla città col fine di realizzare la raccolta in loco dei contributi vocali di cittadini di Taranto.

Nei sotterranei e nel Lapidarium del Castello di Barletta, la mostra INHUMAN con gli interventi di Kendell Geers (Johannesburg-Sudafrica,1968, vive a Bruxelles), Oleg Kulik (Kiev, 1961) e Andres Serrano (New York City, 1950) e, parallelamente, una riedizione di HEIMAT / SHARING THE LAND dell’artista canadese naturalizzata pugliese Jasmine Pignatelli (Canada, 1968, vive e lavora tra Bari e Roma), realizzata nell’ambito di Matera 2019 al MUSMA.

Il Circuito del Contemporaneo in Puglia, format ideato dal direttore artistico Giusy Caroppo, è progetto finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale” della Regione Puglia attuato dal Teatro Pubblico Pugliese con la direzione artistica della storica dell’arte Giusy Caroppo.

Oltre che con il MArTA, il Circuito si pone in dialogo con altre istituzioni di rilevanza nazionale e internazionale, i Comuni di Puglia, la Direzione Regionale Musei della Puglia (MiBACT), la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, i Poli Biblio-Museali della Puglia, in vista della costituzione dei “Poli integrati territoriali delle arti e della cultura”, nell’ottica di distribuire le attività in ciascuna delle sei aree regionali di rilevanza turistica.

