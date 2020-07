Sospesa attività di produzione e vendita di ghiaccio alimentare della provincia ionica

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL Taranto, dott. Armando Durante, a seguito di verifica eseguita congiuntamente con personale dei Carabinieri del N.A.S., informa di aver emesso una ordinanza contingibile e urgente, con carattere restrittivo e con sospensione immediata, nei confronti di un’attività di produzione e vendita di ghiaccio alimentare della provincia ionica.

Il provvedimento, a tutela della salute pubblica, si è reso necessario in quanto, dalla verifica eseguita, sono state riscontrate gravi criticità igienico-strutturali per la mancanza dei requisiti minimi d’igiene previsti dalla normativa vigente e per le palesi difformità strutturali e organizzative in relazione agli ambienti originariamente autorizzati.

L’attività potrà riprendere l’esercizio non appena saranno eliminate le criticità oggetto del provvedimento.

