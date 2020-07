L’assessore Ficocelli a Parco Cimino per i “Giochi di Strada”

L’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha portato oggi il saluto del sindaco Rinaldo Melucci ai ragazzi disabili dell’Advi Bruno Lodeserto, premiandoli per aver partecipato ai “Giochi di Strada” organizzati dell’associazione Acudita con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la sponsorizzazione di “Coop Alleanza 3.0”.

Nel Parco Cimino, con la collaborazione di “Maestri del lavoro Taranto”, degli “Amici del Quinto Ennio Taranto”, della componente sommergibilisti dell’ANMI Taranto, di “Taranto Centro Storico”, del Melograno e dell’Asd “Gruppo sportivo Polizia locale Taranto”, e alla presenza della Protezione civile Taranto, sono stati vissuti momenti di armonia e divertimento, ma soprattutto di grande integrazione in uno dei più bei polmoni verdi della città.

«Vedere i sorrisi di questi ragazzi, giocare con loro, ma soprattutto premiarli – le parole di Ficocelli – è stato un vero onore per me, in qualità di rappresentante dell’amministrazione Melucci. Ringrazio gli organizzatori e lo sponsor per avermi dato la possibilità di partecipare all’iniziativa. Tutto ciò senza dimenticare che i giochi sono anche strumenti fondamentali per raggiungere i vari obiettivi educazionali e sociali».

Correlati

Commenta l'articolo: