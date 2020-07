Ingombranti, continuano le attività di rimozione

Ancora interventi, anche durante la notte scorsa, per rimuovere i numerosi cumuli di ingombranti accatastati in diverse zone della città.

L’attività è stata potenziata, così come disposto dal sindaco Rinaldo Melucci, proprio per dare un segnale di attenzione al decoro cittadino che è attaccato dall’opera di alcuni incivili. «Sono dei veri e propri “traditori” della nostra bellezza – il commento del primo cittadino – e contro di loro stiamo mettendo in campo risorse umane e materiali aggiuntive. Ma non credano di poter rimanere impuniti: contestualmente abbiamo potenziato anche i controlli, compresa la presenza di videotrappole nei punti maggiormente colpiti dal fenomeno degli abbandoni selvaggi».

Gli ultimi interventi effettuati hanno riguardato via Ancona, via Venezia, via Amalfi, via Icco, via Catone e via Messapia.