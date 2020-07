Grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci, sopralluogo in via Cacace

Cantieri aperti per il grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci. L’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro ha effettuato un sopralluogo in via Cacace, a Talsano, dove è in corso la risagomatura dei marciapiedi, cui seguirà la posa del nuovo asfalto.

«Si tratta di un intervento consistente – ha spiegato Occhinegro –, sono quasi 500 mt di strada che stanno cambiando completamente aspetto, poiché abbiamo provveduto anche a spostare la pubblica illuminazione in un’altra sede, rendendo più agevole l’utilizzo dei marciapiedi».

Il cantiere di via Cacace, a Talsano, segue quelli già realizzati in via Adua, corso Vittorio Emanuele II, via Umberto I, via Canova, via Garibaldi.

