Prima nave per il molo polisettoriale, la soddisfazione del Presidente della Provincia di Taranto

Il Presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti ha salutato con soddisfazione l’approdo della prima nave portacontainer nel molo polisettoriale della città dei due mari, che segna la partenza della fase operativa della San Cataldo Container Terminal, società del gruppo Yilport, fra gli operatori più importanti al mondo nel settore dei terminal container.

La Nicola, nave della compagnia CMA CGM, ha infatti avviato una linea feeder settimanale, che presto diventerà bisettimanale. Un collegamento che consente di collegare il porto di Taranto con il mondo e che ha riscontrato subito un forte interesse di mercato, tanto da consentire alla nave di partire a pieno carico.

«Oggi è un bel giorno per Taranto e la Terra Jonica – commenta il Presidente della Provincia Giovanni Gugliotti – lo è perché tornano i container e il porto si rianima, con il ritorno al lavoro dei primi 70 dei 500 lavoratori ex TCT e perché finalmente ritorniamo a guardare alla cultura del mare come fattore di sviluppo. Dobbiamo superare la miopia degli anni passati, legata esclusivamente alla grande industria e all’acciaio, e valorizzare tutte le vocazioni del territorio».

«La Provincia di Taranto è ricca di potenzialità ed eccellenze produttive – continua Gugliotti – ma ha bisogno di recuperare un deficit di infrastrutture che frenano il suo sviluppo. La ripartenza del molo polisettoriale è un primo fondamentale tassello, al quale devono seguire investimenti per potenziare le strade e le ferrovie dell’area jonica, altrimenti il rischio è quello di avere la classica cattedrale nel deserto priva di connessioni con il territorio e destinata a fallire».

