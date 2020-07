Uffici comunali, riapertura totale dal 15 luglio

Il sindaco Rinaldo Melucci, attraverso l’ordinanza 42 del 10 luglio 2020, ha disposto la riapertura in presenza di tutti gli uffici comunali a far data dal 15 luglio 2020.

La decisione è scaturita, come già annunciato la settimana scorsa, dalla necessità di garantire ai cittadini i servizi essenziali e di prossimità, soprattutto nelle sedi periferiche circoscrizionali, garantendo il rigoroso rispetto delle norme anti-contagio, codificate anche in un apposito protocollo già diffuso tra i dipendenti.

La riapertura avverrà con due settimane d’anticipo rispetto al termine dello stato d’emergenza deliberato dal Governo a fine gennaio, anche in virtù dell’ormai stabile trend cittadino dei contagi, azzerati da settimane, e dal complesso dispositivo di protezione e prevenzione messo in piedi in questi giorni dalle direzioni competenti. Tutte le sedi comunali, tutti gli uffici e ogni dipendente sono stati forniti dei dispositivi necessari a svolgere le consuete attività di front e back office in totale sicurezza: dispenser di gel igienizzante, termo scanner, guanti e mascherine, paratie in plexiglas per le attività che prevedono contatto con il pubblico.

«Avevamo la prioritaria esigenza di rendere ai cittadini servizi non più differibili e non compatibili con lo smart working – ha spiegato il primo cittadino Rinaldo Melucci –. Il nostro protocollo operativo è in linea con le direttive nazionali, garantiremo a ogni dipendente i livelli di sicurezza previsti dalle norme, così come tuteleremo il diritto dei cittadini a ricevere i servizi della pubblica amministrazione senza patire disagi».

All’ordinanza è allegata anche l’autocertificazione da compilare prima di accedere agli uffici.

