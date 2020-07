(H)Open Week di Fondazione Onda: parte l’iniziativa online con i medici del SS. Annunziata

Dal 13 al 18 luglio torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda al SS. Annunziata. L’iniziativa, che solitamente si svolge ad aprile in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, quest’anno è stata posticipata alla settimana dal 13 al 17 luglio, riprogettata in un’edizione speciale secondo la quale non sono le donne ad entrare in ospedale ma è “l’ospedale che entra in casa delle donne”, in linea con le disposizioni anti-covid.

Presso il SS. Annunziata, premiato con due Bollini Rosa nel 2019, le usuali iniziative “in presenza” sono sostituite con video-tutorial riguardanti diverse aree specialistiche: neurologia, endocrinologia e malattie del metabolismo, reumatologia, oncologia ginecologica, allergologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è, infatti, quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione. Le tematiche trattate interessano maggiormente la popolazione femminile per una maggiore frequenza rispetto al sesso maschile, per specificità di genere o perché comportano un diverso approccio clinico-terapeutico nelle donne rispetto agli uomini.

Per la realizzazione dei video tutorial, hanno contribuito il dr. Giovanni Boero (“Emicrania: specificità di genere”), il dr. Mauro Magno (“Il diabete e le complicanze cardio-vascolari”), la dr.ssa Clara Di Gregorio e il dr. Flavio Vernotico (“Obesità e prevenzione”), il dr. Francesco Paolo Semeraro (“Osteoporosi e prevenzione”), il dr. Emilio Stola (“La prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile”), il dr. Corrado D’Andria (“Asma, eczema e l’allergia da contatto”), la dr.ssa Gemma Bellavita (“Il sostegno alle donne vittime di violenza”).

I video tutorial saranno pubblicati e resi fruibili sui canali istituzionali ASL Taranto a partire da lunedì 13 luglio. Per informazioni generali sul progetto (H)Open Week di ONDA, visitare il sito www.bollinirosa.it.

