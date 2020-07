Donne in chemioterapia e make up, gratis un’iniziativa formativa

Il benessere psicologico delle donne sottoposte a terapia oncologica passa anche attraverso la cura del proprio aspetto e l’autoconsiderazione della propria femminilità. Lo sa bene la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Taranto, che da anni gestisce una Banca della Parrucca e sostiene iniziative per il mantenimento della bellezza personale, anche nella malattia. Come quella che si terrà a Taranto il prossimo 20 luglio alle 17:00, presso Top Academy, polo formativo ad indirizzo estetico, artistico e mentale.

Gratuito e rivolto a sei donne in cura chemioterapica, l’incontro Ben-essere e make up sarà finalizzato alla valorizzazione dell’immagine personale, tramite la corretta applicazione del trucco. In un contesto di completo agio psicologico, infatti, le partecipanti impareranno nuove tecniche di make up, tese ad esaltare i punti di forza del volto.

L’iniziativa, organizzata dall’accademia tarantina con il supporto della Lilt, sarà condotta congiuntamente dalla make up artist Valentina Galizia e dalla psicologa Monica Convertino.

Le interessate potranno prenotare la propria partecipazione chiamando il numero 380.8978417.

Correlati

Commenta l'articolo: