Controlli CC: un arresto e 5 denunce

E’ di un arresto, 5 denunce a piede libero e 7 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati all’U.T.G. di Taranto il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria nell’ambito della propria giurisdizione, con particolare attenzione al tratto costiero di competenza, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Durante il servizio, la Stazione CC di Manduria, in esecuzione ordine di carcerazione per cumulo pena e contestuale custodia cautelare in carcere, ha tratto in arresto:

– un 25enne di Manduria per rapina e favoreggiamento.

Nel medesimo contesto sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina n. 5 persone ritenute responsabili di diversi reati: 1 per guida senza patente con recidiva nel biennio; 1 per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza; 1 per porto di armi od oggetti atti ad offendere; 1 per furto aggravato; 1 per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di P.S.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 7 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 5,46 di marijuana, gr. 0,28 di eroina, gr. 1,28 di hashish e gr. 1,05 di cocaina, opportunamente repertati, verranno analizzati dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: