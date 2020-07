Sostegno ai senza fissa dimora, sopralluogo dei Servizi Sociali

L’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha effettuato un sopralluogo in città con don Francesco Mitidieri, presidente dell’associazione “Noi e Voi Onlus”.

L’associazione si occupa delle attività di presidio degli alloggi di emergenza sanitaria Covid-19, sostenute dai volontari. Era una delle misure predisposte dal sindaco Rinaldo Melucci attraverso la delibera di giunta 108/2020, il pacchetto di provvedimenti ideato per innescare la ripartenza socio-economica del “sistema Taranto”.

«Abbiamo iniziato a pianificare le attività – il commento dell’assessore Ficocelli – proprio partendo dalle zone segnalate per la presenza di senza fissa dimora. L’obiettivo di questo intervento è proprio quello di raggiungere le fragilità di coloro che vivono per strada, mettendo loro a disposizione un aiuto concreto attraverso l’associazione “Noi e Voi Onlus”, che ha manifestato l’interesse a coadiuvare i Servizi Sociali in questo progetto».

Correlati

Commenta l'articolo: