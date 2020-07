Soggiorni termali per anziani, pronto l’avviso pubblico

L’amministrazione Melucci ha riavviato il progetto dei soggiorni termali per anziani. «Hanno l’argento vivo addosso – il commento dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli –, nonostante il periodo delicato che abbiamo attraversato, ma forse proprio per lasciarselo alle spalle perché relegati per mesi in casa, ci hanno chiesto di riavviare il progetto».

Nell’ambito delle attività in favore della popolazione anziana ultra 65enne e autosufficiente di Taranto, quindi, l’assessorato ha organizzato per il 2020 due soggiorni termali per 80 cittadini. Le località scelte sono entrambe sull’isola d’Ischia: Casamicciola dal 23 agosto al 5 settembre e Ischia Centro dal 28 agosto al 10 settembre.

Gli interessati potranno presentare domanda dal 16 luglio al 3 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 in via Lazio 45, presso il “Servizio Anziani”. Le domande per la partecipazione ai soggiorni termali dovranno essere corredate da:

attestazione Isee in corso di validità;

attestazione Isee in corso di validità; documento di riconoscimento in corso di validità;

documento di riconoscimento in corso di validità; certificato medico di autosufficienza, rilasciato dal proprio medico (che dovrà comunque essere presentato 10 giorni prima della partenza, esclusivamente dagli ammessi).

La quota di partecipazione è calcolata in base alle fasce di reddito. Tutte le info sono disponibili al seguente link http://www.comune.taranto.it/ index.php/elenco-servizi/ avvisi/41-avvisi/2509-avviso- pubblico-soggiorni-termali- per-anziani-anno-2020.

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: