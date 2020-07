Continua il confronto dell’amministrazione Melucci con il mondo delle cooperative sociali

Nel pomeriggio di ieri, nella sede di Confcooperative Taranto, si è svolto un incontro tra l’assessore Paolo Castronovi e il mondo delle cooperative sociali. All’incontro era presente il presidente di Confcooperative Taranto, Carlo Martello, e un nutrito gruppo di cooperatori.

«Abbiamo affrontato alcune tematiche che erano emerse nell’incontro avuto in fase post lockdown. Alcune risposte iniziali – il commento dell’assessore Castronovi – sono già state fornite, per esempio l’inserimento delle cooperative sociali nel novero delle imprese che potranno beneficiare dei contributi messi in campo dall’amministrazione comunale. Le imprese locali non sono solo fonte di reddito per le proprie maestranze, ma sono ingranaggi indispensabili nella complessa macchina della economia locale. Resta ancora molto da fare e insieme proveremo a racchiudere problematiche e soluzioni in un protocollo di intesa finalizzato a valorizzare il tessuto economico e sociale rappresentato dal mondo della cooperazione».

