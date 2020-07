Castellaneta Marina: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I carabinieri della Stazione di Castellaneta (TA) hanno attuato un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, in c.da Chiulli agro di Castellaneta Marina nei presso di una nota discoteca, arrestando nella flagranza del reato di detenzione di stupefacente un 16enne originario del barese, incensurato.

I militari, dopo aver attenzionato il prevenuto, lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 45 dosi di sostanza stupefacente del tipo MDMA e di una somma contante pari ad euro 360,00, quale provento dell’attività illecita.

Nel medesimo contesto, due giovani un 19enne e un 23enne, residenti nelle province di Taranto e Matera, sono stati segnalati alle competenti Prefetture, per uso non terapeutico di stupefacenti, venendo sorpresi in possesso di tre dosi di MD e una dose di cocaina.

L’intero quantitativo di stupefacente e la somma contante di denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il prevenuto, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ed ivi sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente verrà analizzato nei prossimi giorni dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

