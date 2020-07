ASL Brindisi: turista lombardo ricoverato al Perrino

Sono buone le condizioni di salute del turista lombardo risultato positivo al Coronavirus durante un controllo in ospedale a seguito di un malessere. L’uomo è ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Perrino di Brindisi, ma presto potrebbe essere disposto l’isolamento fiduciario nella sua abitazione con sorveglianza attiva a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl.

È in corso la ricostruzione dei contatti come previsto dai protocolli. In queste ore si è avuto l’esito del tampone al quale è stata sottoposta la moglie: il risultato è negativo.

L’attività di esecuzione dei tamponi negli ospedali e sul territorio prosegue con controlli costanti su personale sanitario, pazienti e persone che accedono al Pronto Soccorso.

Per l’ingresso da alcune zone considerate a rischio viene attuato un sistema di monitoraggio quotidiano a cura di personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione.

Per questo motivo coloro che fanno ingresso in Puglia da altre regioni italiane o da Stati esteri devono compilare un modulo di autosegnalazione: il modulo, se si è residenti in Puglia, va inviato al medico curante, altrimenti va indirizzato alla Asl della provincia pugliese in cui si soggiornerà.

