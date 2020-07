Abbandoni selvaggi di rifiuti, interventi in tutta la città

L’amministrazione Melucci continua a contrastare gli effetti degli abbandoni selvaggi di rifiuti, soprattutto di ingombranti.

“Kyma Ambiente – Amiu” ha ricevuto specifiche indicazioni a potenziare ulteriormente il servizio, sia mettendo a disposizione più uomini e mezzi da destinare alla raccolta, sia migliorando la performance del Numero Verde 800 013 739., attraverso il quale si prenotano i ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti.

«Il servizio di prenotazione telefonica ha bisogno di un poderoso upgrade – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -, per questo ho disposto che vengano individuate delle soluzioni diverse, anche attraverso applicazioni tecnologiche che aiutino il lavoro degli operatori. Il servizio deve rispondere velocemente e costantemente alle richieste dei cittadini, attivando contestualmente l’intervento degli addetti al ritiro. Nel breve periodo, il nostro obiettivo è smaltire le liste d’attesa e ridurre il tempo che intercorre tra la prenotazione e il ritiro».

Solo negli ultimi giorni, sono stati effettuate importanti rimozioni di rifiuti in via Cesare Battisti, via Ospedalicchio, via Scoglio del Tonno, largo Cacace, via lago di Pergusa, via lago di Como, via Pacuvio, via Emilia, via Cavallotti, via Falanto e via Cugini. Gli operatori sono comunque ancora al lavoro su molte altre postazioni.

