Taranto: arrestato pusher di Ginosa

I carabinieri della Sezione Operativa di Taranto, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Tamburi, sono intervenuti sulla scena di un piccolo incidente stradale tra due autovetture di cui una guidata da un 50enne di Ginosa. Insospettiti dall’ingiustificata presenza dell’uomo nei pressi delle cd. “Case Parcheggio” i militari hanno proceduto prima ad un controllo alla banca dati, da cui emergeva che lo stesso era destinatario di un provvedimento di “Foglio di Via Obbligatorio” dal comune di Taranto fino al 2023, e poi a seguito di un’accurata perquisizione dell’autovettura, nascosti in un vano appositamente ricavato nel cruscotto dell’auto, hanno rinvenuto 16 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina pronti per essere venduti, nonché un coltello a serramanico.

I carabinieri hanno sequestrato di tutto il materiale e arrestato l’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

