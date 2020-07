On line l’Avviso Pubblico D’Autore D’Estate

È on line sul sito della Fondazione Apulia Film Commission l’Avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di programmazione cinematografica d’essai per il periodo estivo, che rientra nell’ambito del progetto “D’Autore D’Estate 2020”. L’idea è di offrire opere filmiche di qualità favorendo l’offerta per gli spettatori pugliesi, per i turisti e per tutti gli appassionati della settima arte. Per questo la Regione Puglia e Apulia Film Commission, hanno pubblicato on-line sul sito www.apuliafilmcommission.it, l’avviso pubblico indirizzato a tutti gli esercenti che intendono aderire alla rete, con una programmazione che prevede l’utilizzo di arene e cinema all’aperto.

“D’Autore d’Estate” è un modo ormai sperimentato di intendere il cinema nel contesto di una Regione che ha fatto delle arti e del patrimonio culturale il punto di forza della sua proposta, anche d’estate – commenta Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia-.

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico aperto agli esercenti per l’affidamento servizi di programmazione cinematografica d’essai, si aggiunge un ulteriore e importante tassello ai festival di cinema che contrappuntano le sere d’estate pugliesi. Con questo progetto, da una parte si dà un incentivo all’esercizio cinematografico duramente colpito dall’emergenza sanitaria, dall’altra si offre ai turisti e agli spettatori pugliesi l’opportunità di fruire di opere filmiche di qualità.

Un’estate diversa dalle altre per le note ragioni di emergenza sanitaria che, però, non permetterà di rinunciare al cinema anche d’estate”. Potranno presentare istanza di partecipazione gli operatori economici gestori di almeno una sala cinematografica sul territorio regionale e inserita nell’elenco regionale (Tab. 2 della D.D. n. 129 del 18/6/2015 pubblicata sul BUR Puglia n. 90 del 25/6/2015). I servizi da affidare, mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, riguardano la programmazione di film di qualità, l’organizzazione e la realizzazione di eventi gratuiti e attività di comunicazione delle iniziative, da svolgersi entro il 20 settembre 2020.

Le istanze possono essere trasmesse, esclusivamente a mezzo Pec e secondo le indicazioni contenute nell’Avviso, entro e non oltre le 14 di giovedì 16 luglio 2020. L’aggiudicazione del servizio è disposta nei limiti e sino a esaurimento della copertura finanziaria di 450mila euro complessivi, IVA e ogni altro onere incluso, secondo l’ordine di graduatoria redatta all’esito della valutazione delle offerte ricevute. D’Autore D’Estate 2020 è un progetto realizzato da Apulia Film Commission e finanziato dalla Regione Puglia, a valere sulle risorse di Bilancio autonomo della Regione stessa.

