Weekend al MArTA, 12 luglio ingresso gratuito

Un’estate ricca di appuntamenti per il MArTA. Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto continuano le iniziative che in questo mese di ripresa hanno registrato numerosissime adesioni. Le porte del Museo si sono riaperte lo scorso 2 giugno, rinnovando gli appuntamenti che negli ultimi anni hanno arricchito le giornate dei visitatori. Abbiamo in programma un’estate ricca di iniziative”, dichiara Eva Degl’Innocenti, direttrice del MArTA, che aggiunge, “Sono partiti gli speciali abbonamenti al Museo con tariffe agevolate, continuano i nostri laboratori di artigianato digitale e tornano gli open days. Tutto sta tornando alla normalità: c’è una gran voglia di ritornare nei luoghi della cultura, e al MArTA lo facciamo nel pieno rispetto delle regole da parte del personale e dei visitatori”. Il 12 luglio ripartono gli open days.

Il Museo sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Non marcheranno nello stesso giorno “I capolavori del MArTA”, ovvero le visite guidate tematiche a cura del Concessionario Nova Apulia, con tariffa speciale di 5 euro a persona, fruibili alle ore 10.00, 11.30 e 16.30. Per garantire la massima sicurezza ai nostri visitatori gli ingressi in occasione della domenica gratuita del 12 luglio potranno avvenire solo previa prenotazione, senza costi di prevendita, sul sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html Durante il secondo fine settimana di luglio, sabato 11 e domenica 12 luglio, riprendono inoltre i laboratori di artigianato digitale del FabLab.

Gli appuntamenti di questo weekend saranno attività ludiche della durata di un’ora adatte ad adulti e ragazzi, che consentiranno di approfondire la conoscenza del Museo Archeologico Nazionale di Taranto cimentandosi nella ricerca di un reperto che sarà svelato durante il laboratorio. Chiunque riuscirà ad individuarlo all’interno del Museo e a scattare una foto accanto ad esso, porterà a casa la riproduzione del reperto in plastica ecologica stampata in 3D dal MArTA Lab! Per saperne di più sugli appuntamenti di MArTA Pop consultate il sito: https://www.martalab.com/open-day.

I laboratori MArTA Pop del MArTA Lab si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Sabato 11 luglio: ore 9.15; 10.45; 12.15; 15.30; 16.45; 18.00 La partecipazione ai laboratori, della durata di 1 ora, è gratuita e compresa nel costo di uno specifico biglietto evento o dell’abbonamento del MArTA, che include anche l’accesso al Museo nelle modalità sotto precisate.

I posti disponibili per ogni laboratorio sono limitati (massimo 6 persone per fascia oraria) e la registrazione è obbligatoria. Qui si seguito le modalità di adesione: – registrazione sul sito https://www.martalab.com/open-day seguendo la procedura che consente di prenotare gratuitamente il giorno e la fascia oraria prescelta; – presentando la prenotazione alla cassa del Museo sarà possibile acquistare il biglietto per l’evento del MArTA Lab, secondo i costi previsti (Tariffa Intera: € 8,00; Giovani da 18 ai 25 anni: € 2,00; Minori di 18 anni: ingresso gratuito; ulteriori gratuità e riduzioni come da normativa e convenzioni). – qualora gli utenti degli appuntamenti del MArTA Lab volessero visitare il Museo, dovranno prenotare in biglietteria, all’arrivo in Museo nel giorno dell’evento, uno slot orario libero, se disponibile nell’arco della giornata o, eccezionalmente, nell’arco della settimana successiva, periodo di validità del biglietto evento.

Domenica 12 luglio: ore 9.15; 10.45; 12.15; 15.30; 16.45; 18.00 La partecipazione ai laboratori, della durata di 1 ora, è gratuita previa prenotazione sul sito https://www.martalab.com/open-day. Chi volesse nella stessa giornata visitare il Museo dovrà prenotare preventivamente un ingresso gratuito, senza costi di prevendita, tramite il sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html Approfittatene per prenotare anche i prossimi appuntamenti di MArTA Pop che si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 luglio.

Si ricordano gli orari di accesso al Museo e le normali modalità di fruizione. Lunedì: giorno di chiusura, ingresso su prenotazione solo per i gruppi. Martedì-venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso prenotabile 17.30). Sabato e prima domenica del mese: dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso prenotabile 17.30). Non sono previste gratuità per la prima domenica del mese.

Domeniche (esclusa la prima del mese) e festività: dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso prenotabile 17.30).

Per garantire la massima sicurezza e consentire l’accesso ai visitatori all’orario desiderato è fortemente consigliata la prenotazione. Sarà possibile effettuare la prenotazione attraverso il sito www.novaapulia.it con il costo di prevendita di solo 1 euro. Eventuali titoli che danno diritto all’ingresso gratuito o ridotto devono essere indicati al momento dell’acquisto online e successivamente esibiti alla cassa. Rimane ancora possibile acquistare il biglietto anche direttamente in Museo (non in occasione delle giornate di gratuità).

Si precisa però che in questo caso l’emissione del biglietto sarà effettuata in relazione al primo orario libero disponibile, tenendo conto delle prenotazioni già effettuate: non è quindi garantito l’ingresso immediato in Museo.

Per info e prenotazioni: Email: museo.taranto@novaapulia.it Tel.: 099-4538639 Sono acquistabili anche abbonamenti a prezzi promozionali validi fino al 31 dicembre, per consentire a tutti di fruire più volte dei tesori del Museo, per varie tipologie di visitatori: individuali, ragazzi, coppie e famiglie, seniors.

