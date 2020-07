Magna Grecia Festival, mercoledì 8 luglio Arena Villa Peripato con Nino Buonocore

Secondo appuntamento con il Magna Grecia Festival. Dopo l’apertura della rassegna allo Yachting Club di San Vito con “Happy Birthday Beethoven”, con doveroso omaggio rivolto al grande Ennio Morricone (Nuovo Cinema Paradiso), tocca ad uno degli spettacoli più attesi in cartellone, protagonista Nino Buonocore, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Gianluca Podio.

Titolo dello spettacolo del cantautore napoletano: “Scrivimi”. Partenza da una delle sue hit, fra le quali è bene ricordare anche “Rosanna”, “Un po’ di più”, “Una canzone d’amore”, per poi compiere una carrellata fra successi jazz e musica d’autore italiana. Gli inviti per assistere allo spettacolo in programma all’Arena Villa Peripato, potranno essere prenotati nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia in via Giovinazzi 28 (lunedì/venerdì 10.00/13.00-17.00/20.00, 392.9199935), oppure mediante piattaforma Eventbrite.

Come da programma, sono dieci gli eventi all’interno del Magna Grecia Festival, realizzato e promosso dalla stessa ICO con la direzione artistica del maestro Piero Romano, insieme con il Comune di Taranto. Un cartellone fortemente sostenuto dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e dal vicesindaco e assessore a Sport e Cultura, Fabiano Marti. Appuntamenti distribuiti fra alcuni dei lidi cittadini più suggestivi (Concerti al tramonto), Yachting, Lamarée e Molo Sant’Eligio, e la sempre affascinante Arena della Villa Peripato.

Metti una sera con un artista completo, Nino Buonocore. Quando esplose con brani come “Rosanna” e “Scrivimi”, la critica applaudì il suo modo di scrivere e interpretare, ma anche la sua voce. Uno strumento, usato per dare profondità a temi musicali e carattere a ogni sua canzone. E’ stata la sensibilità di musicista e cantante ad aver portato Buonocore ad appropriarsi di pagine importanti di colleghi che hanno tratteggiato come pochi la canzone d’autore dando spessore a testi che si sono coniugati con musiche di rara bellezza. “Scrivimi” è un viaggio straordinario nell’eleganza musicale nei grandi successi del jazz e nella musica d’autore italiana.

Partner istituzionali del Magna Grecia Festival, oltre al Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MiBAC (Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo). Puntuale la collaborazione alla rassegna da parte di UBI Banca, Progetto Ma.Ta. (Matera-Taranto, un ponte per la cultura), Fondazione Puglia e Programma Sviluppo. Un sincero ringraziamento, inoltre, a Gianluca Piotti (Yachting Club), Nicola Mignogna (Lamarée Lido), Antonio e Gaia Melpignano (Molo Sant’Eligio) e alla Five Motors di Taranto, che ha dotato l’organizzazione del Magna Grecia Festival di una Renault Capture personalizzata.

Correlati

Commenta l'articolo: