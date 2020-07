Magna Grecia Festival, apertura con tributo a Morricone

Questa sera nei due appuntamenti di apertura fissati alle 19.45 e 21.15, il Magna Grecia Festival aprirà con un tributo al maestro Ennio Morricone, scomparso all’età di 91 anni. A seguire, come da programma, “Happy Birthday Beethoven”.

Questo il post pubblicato dall’Orchestra Magna Grecia su sito e social per ricordare il Premio Oscar, autore di decine di grandi colonne sonore, fra queste, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta in America e Nuovo Cinema Paradiso: “ADDIO A UNO DEI GRANDI DEL ‘900 – La musica, l’arte, la cultura, piangono insieme la scomparsa di Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori e direttori di sempre. L’Orchestra della Magna Grecia si unisce al dolore di quanti lo amano”.

Questa sera, alle 19.45 e alle 21.15, allo Yachting Club di San Vito, dunque, doppio appuntamento con “Happy Birthday Beethoven”, con Liubov Gromoglasova al pianoforte e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Enrico Lombardi. Le musiche del grande compositore tedesco, dal Concerto n. 3 a 12 Contraddanze, per l’avvio ufficiale della rassegna musicale presentata nei giorni scorsi nell’accogliente lido alle porte di Taranto. Accesso mediante invito da ritirare nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia di via Giovinazzi.

Dieci gli eventi all’interno del Magna Grecia Festival, rassegna realizzata e promossa dalla stessa ICO con il Comune di Taranto. Concerti distribuiti fra alcuni dei lidi cittadini più suggestivi, Yachting, Lamarée e Molo Sant’Eligio, e la sempre accogliente Arena della Villa Peripato.

Info: Orchestra della Magna Grecia in via Giovinazzi 28 (lunedì/venerdì 10.00/13.00-17.00/20.00, 392.9199935), oppure mediante piattaforma Eventbrite.

