Grottaglie: i carabinieri salvano un uomo che stava tentando il suicidio

I militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, hanno tratto in salvo un uomo che stava per tentare il suicidio.

Poco prima, alcuni automobilisti in transito sulla SS 7TER altezza ponte di Grottaglie, avevano segnalato al numero di pronto intervento 112 di aver notato un uomo seduto sul parapetto della superstrada in un punto ove il ponte è alto oltre venti metri. L’operatore, intuendo la gravità della segnalazione, inviava immediatamente una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata in quel momento nel controllo del territorio della cittadina delle ceramiche.

I militari, giunti sul posto, iniziavano a colloquiare con la persona e dopo averne conquistato la fiducia, riuscivano a farlo desistere dall’intento.

Dopo averlo accompagnato in un luogo più sicuro, apprendevano che i motivi che lo avevano indotto a tentare l’insano gesto, erano riconducibili a dissapori familiari con la compagna con la quale era in procinto di separarsi.

Dopo averlo rasserenato, l’uomo, un 67 della provincia jonica, è stato affidato ai parenti.

