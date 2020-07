Rinviata a marzo 2021 la Fiera dell’Aerospazio

“Lo scorso 2 luglio si è riunito in videoconferenza il Gruppo di lavoro responsabile dell’organizzazione del “Mediterranean Aerospace Matching”, ossia della Fiera dell’Aerospazio, da tenersi presso l’Aeroporto “M. Arlotta” di Grottaglie. L’incontro, coordinato dal dott. Giuseppe Pastore, Dirigente della Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, ha avuto al centro una riflessione sulla fattibilità dell’evento, sulle relative criticità e sull’opportunità di un rinvio.

Erano presenti rappresentanti della Regione, del Distretto Tecnologico Aerospaziale, di Puglia Sviluppo, di Aeroporti di Puglia di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e dell’ICE (Istituto per il Commercio Estero).

L’incontro ha fatto seguito all’invio di una nota da parte del Presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale, dott. Giuseppe Acierno, al sottoscritto, in qualità di Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, centrata appunto sulla fattibilità dell’evento nei giorni 7 – 9 ottobre prossimi. Ricordo, a questo proposito, che la data inizialmente prevista era 25 – 27 marzo scorso, ma l’appuntamento fu rimandato a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID – 19.

Nella nota il dott. Acierno sottolinea l’impossibilità di prevedere l’evoluzione della pandemia COVID – 19 e la prevedibile mancanza di disponibilità da parte dei soggetti internazionali coinvolti a muoversi per partecipare all’evento autunnale, in un periodo cioè in cui si teme una nuova ondata del COVID. Occorre, quindi, valutare il rinvio del Mediterranean Aerospace Matching a marzo 2021.

Il Gruppo di lavoro, nel condividere le perplessità espresse dal dott. Acierno circa la data del prossimo ottobre, ha tuttavia proposto la realizzazione in autunno di un evento che ne anticipi i contenuti e mantenga viva l’attenzione. Un evento che porti in luce il tema delle start-up e delle PMI innovative, e che abbia rilevanza scientifica.

Abbiamo accolto il suggerimento, osservando che le date originariamente previste per il Mediterranean Aerospace Matching nel mese di ottobre coincidono con parte della settimana dedicata alla Fiera del Levante, nell’ambito della quale la Regione affitterà presumibilmente un proprio spazio espositivo attrezzato con le tecnologie necessarie a realizzare convegni ed eventi da remoto. Abbiamo proposto, dunque, di contestualizzare l’evento virtuale approfittando del contenitore “Fiera”, che tra l’altro rappresenta un momento di alta visibilità.

La riunione si è conclusa con l’impegno a comunicare ad aziende e sponsor al più presto lo spostamento dell’evento in presenza a marzo 2021, nonché a organizzare l’iniziativa di lancio “virtuale” in Fiera del Levante a ottobre 2020, secondo quanto emerso nell’incontro.

Sia pure con comprensibile rammarico, concordo con le conclusioni dell’incontro. Si tratta, come è noto, di un evento importante, fortemente voluto da me e sposato in pieno dal Presidente Emiliano, che consentirà di collocare Grottaglie nel panorama internazionale del mercato aerospaziale, contribuendo ad attrarre investimenti in Puglia, creando così nuova occupazione, e a favorire l’incontro tra le eccellenze aerospaziali, i buyer internazionali e il territorio pugliese.”

Lo rende noto l’assessore Mino Borraccino.

Correlati

Commenta l'articolo: