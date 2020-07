Grande piano strade e marciapiedi, aggiudicati i tre maxi lotti per le grandi arterie della città, un altro importante appalto che rientra nel grande piano strade e marciapiedi varato dall’amministrazione Melucci.

Entro quest’estate partiranno i lavori dei tre lotti relativi alla riqualificazione di sedi stradali ad alto flusso veicolare nel Comune di Taranto, per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro. Il primo lotto comprende via Principe Amedeo, via Alto Adige, viale Unicef e corso Italia, mentre il secondo lotto si occuperà di riasfaltare via Scoglio del Tonno, corso Umberto I, viale Unità d’Italia e via San Domenico. Chiude il terzo lotto comprendente la riqualificazione di via Anfiteatro, via Vizzarro, via Mediterraneo e viale del Lavoro. Visti i ribassi con cui le imprese si sono aggiudicate i tre lotti, che si aggirano attorno al 30% dei 2,3 milioni di euro, il piano potrà prevedere un’implementazione con il rifacimento di ulteriori arterie stradali che necessitano di interventi urgenti.

«Dopo il forzato stop ai cantieri imposto dal Governo per il Covid-19 – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro -, Taranto sta ripartendo in maniera decisa grazie all’operato dell’amministrazione Melucci e all’impegno della direzione Lavori Pubblici. L’obbiettivo di riqualificare le strade e i marciapiedi della città, dopo decenni, rappresenta per noi una priorità per la sicurezza e per il decoro urbano. Questi lavori si integreranno con il piano di implementazione delle piste ciclabili, che partirà anche esso già in estate, e che presenteremo a breve per migliorare sensibilmente la qualità della viabilità cittadina».