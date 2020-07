Il sindaco Melucci non parteciperà al sopralluogo con il sottosegretario Turco

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci rende noto che non parteciperà ad alcun sopralluogo o iniziativa che il sottosegretario di Stato Mario Turco ha organizzato in città per la giornata di lunedì 6 luglio.

Per la stessa data l’Amministrazione comunale è impegnata con l’Assessore Annalisa Adamo e i tecnici della Direzione Ambiente ad analizzare gli interventi conseguenti ai gravi fatti registrati dallo stabilimento siderurgico in data 4 luglio.

Sul punto le parole chiare del primo cittadino ionico: “Lo avevamo già segnalato ed ora diventa persino più urgente, inutile parlare di acquari se non si affronta prima la riconversione radicale dell’ex Ilva, altrimenti tutte le misure hanno solo il sapore della beffa e di un palliativo pressoché inutile. Stiamo inoltre valutando un esposto per i fatti di ieri, nessuno può pensare di distrarci dalla gravità di questa situazione. Non coopereremo col Governo, se cooperazione non è garantita anche su questioni dirimenti come lo è, per l’appunto, quella dello stabilimento siderurgico.

Il Comune di Taranto è da tempo in prima linea con azioni molto forti e concrete, spesso da solo, ma ha competenze sullo stabilimento siderurgico assai limitate dalla legge, cosa che ormai dovrebbe essere chiara a tutti. Le parti sociali, l’ambientalismo sano, il sistema economico di questa città incomincino con raziocinio ad attribuire le giuste responsabilità ai ministri di questo Governo ed ai parlamentari ionici, o saremo sconfitti da tutta questa approssimazione, da tutto questo pregiudizio, da tutta questa mancanza di conoscenza dei fatti e delle carte, che sono i soli oggettivamente giudicabili in uno stato di diritto”.

