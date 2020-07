Bando “Start Up”, disponibile sul sito del Comune la domanda per accedere alla misura

Consultando la pagina del sito istituzionale del Comune di Taranto https://bit.ly/2ZCtrwP, è possibile scaricare la domanda per partecipare al bando “Start Up”, misura predisposta dall’amministrazione Melucci per innescare la ripartenza dell’economia locale attraverso il sostegno a imprese innovative di nuova o recente costituzione nella città di Taranto.

Con risorse pari a 100mila euro, già individuate con la delibera quadro 108/2020 dedicata al pacchetto di misure utili ad agevolare la ripresa socio-economica del territorio, è stato predisposto un bando che su espressa indicazione del sindaco Rinaldo Melucci si rivolge a realtà imprenditoriali che hanno investito, o lo faranno, in attività ad alto valore tecnologico nei settori del turismo e del marketing territoriale, “AI” ed energia, biotecnologia, salute, agricoltura, cleantech, telecomunicazioni, lavoro e servizi alle imprese.

L’avviso resterà aperto fino a all’esaurimento delle risorse disponibili e comunque fino al prossimo 31 ottobre. Con la domanda di partecipazione è disponibile anche un elenco di soggetti che presteranno supporto alle imprese che hanno intenzione di partecipare al bando.

«Sosterremo le idee innovative che troveranno aderenza nel nostro percorso di transizione – ha spiegato il primo cittadino –, “Ecosistema Taranto” ha una spiccata connotazione “smart” e auspichiamo che lo siano anche le nuove iniziative imprenditoriali. Con il bando “Start Up” diamo una mano a questo processo, in un momento di crisi che vogliamo esprima in questo modo il suo potenziale di rinascita».

Il bando opererà finanziando a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti dalle imprese (per investimento e di esercizio) e comunque una somma non superiore ai 10mila euro. Vi potranno accedere start up già costituite (ma da meno di 6 mesi) o da costituire, queste ultime con l’impegno di iscriversi in Camera di Commercio entro 45 giorni dall’ammissione.