Raccolta differenziata, partita la distribuzione delle buste per Tamburi, Lido Azzurro e Paolo VI

“Kyma Ambiente – Amiu” ha iniziato la distribuzione della seconda fornitura di buste necessarie per effettuare correttamente la raccolta differenziata “porta a porta”.

Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e società partecipata, sono stati individuati due punti di distribuzione per rendere più agevole il ritiro dei kit da parte dei cittadini. Il presidente di “Kyma Ambiente – Amiu” Giampiero Mancarelli e l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano, questa mattina hanno effettuato un sopralluogo nei locali della circoscrizione del quartiere Tamburi in via Masaccio, individuando degli spazi che si prestano allo scopo. A questo primo punto di distribuzione si aggiunge quello già operativo situato nell’ex cantiere zonale di “Kyma Ambiente – Amiu” nel quartiere Paolo VI, in viale Cannata. Al punto di distribuzione allestito nella sede circoscrizionale del quartiere Tamburi dovranno far riferimento anche gli abitanti di Lido Azzurro.

I cittadini potranno effettuare il ritiro del kit dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, recandosi nel punto di distribuzione del proprio quartiere muniti del codice fiscale dell’intestatario Tari.

Correlati

Commenta l'articolo: