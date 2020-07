Palagianello: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

A Palagianello (TA), nel corso di un mirato servizio, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza del reato di spaccio di stupefacenti un 46 enne del luogo, con precedenti di polizia. In particolare, i militari dopo aver attenzionato l’abitazione del prevenuto, destinata alla detenzione dello stupefacente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi ed occultata sotto alcuni indumenti e in una tanica in plastica.

Il prevenuto, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

