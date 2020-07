Manzulli: «Il turismo è una priorità per l’amministrazione Melucci»

Questa mattina, a Bari, l’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli ha avuto un proficuo confronto con l’assessore regionale al Turismo Loredana Capone.

Dalla sinergia con Puglia Promozione, Taranto rappresenterà un hub strategico della Regione Puglia per il turismo esperienziale nelle prossime fiere internazionali del 2020 e 2021. «Il turismo è una priorità per l’amministrazione Melucci. Ora subito al lavoro con gli operatori del settore – il commento di Manzulli – per farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti».

