Covid-19, l’amministrazione Melucci consente ai lidi di installare gli ombrelloni nelle aree ricreative

L’amministrazione Melucci ritiene opportuno prevedere tutte le misure in grado di contenere l’impatto economico delle disposizioni restrittive anti Covid-19, sugli operatori del settore balneare.

La Giunta di Taranto, quindi, ha approvato una delibera per consentire ai gestori di stabilimenti balneari di utilizzare ulteriori aree all’interno delle loro strutture, in modo tale da poter garantire il distanziamento previsto dalle norme.

In via del tutto eccezionale e limitatamente alla stagione balneare 2020, viene consentita l’installazione di ombrelloni, già autorizzati, nelle aree sport, giochi e ricreative in genere, così come individuate nelle singole concessioni demaniali destinate a stabilimenti balneari, senza nessun aumento di volume, né installazione di tendonati e fermi restando i limiti della propria concessione demaniale.