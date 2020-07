Corso due Mari e piazza Immacolata, intervento di igienizzazione di “Kyma Ambiente – Amiu”

Continuano le attività di pulizia disposte dall’amministrazione Melucci in tutto il territorio urbano e nelle aree particolarmente frequentate con l’arrivo della bella stagione.

Gli operatori della società partecipata “Kyma Ambiente – Amiu” hanno completato l’intervento effettuato nei giorni scorsi, ripulendo il basolato di corso Due Mari e piazza Immacolata. «Si tratta di interventi a rinforzo delle attività consuete – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci -, necessario proprio in funzione dell’aumento delle presenze in quelle zone. Naturalmente, ai nostri interventi deve corrispondere una maggiore sensibilità da parte dei cittadini, che devono avere rispetto per i luoghi che frequentano».

